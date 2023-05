“Al di là del limite”, l’installazione-evento per una società più inclusiva!

Bari-Un gruppo di genitori, riuniti nell’associazione “Genitori Insieme”, ha organizzato un evento speciale per mostrare al pubblico il talento dei propri figli affetti da disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive.

L’iniziativa si terrà il prossimo 26 maggio nel cortile interno di Palazzo di Città, a partire dalle ore 17.

L’installazione-evento, chiamata “Al di là del limite”, mostrerà le creazioni artistiche dei ragazzi su supporti geometrici di diverse forme.

Al centro dell’evento ci saranno le esibizioni di pianoforte e poesia, eseguite dai giovani artisti.

Secondo Piero Fabris, uno degli ideatori dell’evento, il progetto è nato dall’esigenza di recuperare momenti di socializzazione e di scambio per i genitori dei ragazzi.

Durante gli incontri svolti nell’Oasi San Martino, infatti, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio talento in un ambiente libero e protetto.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di mostrare al pubblico che i ragazzi con disabilità non sono un “disturbo”, ma una risorsa preziosa per la collettività. “Basta trovare il giusto linguaggio per vederli sbocciare”, ha affermato Fabris.

L’evento vuole essere anche un invito a riflettere sulla necessità di garantire una vera inclusione sociale per le persone con disabilità.

Secondo la presidente dell’associazione “Genitori Insieme”, Felicia Ferrigni, il problema deve diventare una questione sociale, che conduca a trovare soluzioni reali per il futuro di questi ragazzi quando i genitori non ci saranno più.

“Al di là del limite” è dunque un’occasione per mettersi in ascolto, superando pregiudizi e timori per costruire una società più inclusiva e solidale.