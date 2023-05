Giovane passeggera minacciata sul bus

Bari- Incidente spiacevole a Bari, dove una giovane passeggera è stata molestata e minacciata sul bus fermo al capolinea di Largo 2 giugno.

La ragazza, di nome Stefania, ha raccontato la sua brutta esperienza alla stampa, dichiarando di aver avuto molta paura.

Quando il suo autobus, la linea C circolare, con 16 fermate e capolinea al park & ride di Largo 2 Giugno, era fermo in attesa di partire, un giovane straniero si è avvicinato a lei in modo inquietante, tanto che il suo viso era quasi a contatto con il suo.

Stefania, che era al telefono con un’amica e teneva la borsa in mano, non riusciva a muoversi e il giovane in questione le ha chiesto se avesse bisogno di accendere il telefono.

Quando Stefania ha ceduto il suo posto a una anziana, il giovane ha cominciato a minacciarla, dicendo di essere conosciuto dalla polizia e che la ragazza non avrebbe avuto alcuna speranza di ottenere aiuto.

Gli altri passeggeri sono intervenuti chiamando la polizia, che è arrivata immediatamente, impedendo che la situazione degenerasse.

Il giovane è sceso e il bus ha ripreso il suo percorso.

Stefania ha concluso dicendo che le molestie sui bus e alle fermate non sono rare e che c’è bisogno di più sicurezza e più forze dell’ordine per proteggere i passeggeri.