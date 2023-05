Buon aperitivo a tutti – Celebriamo l’aperitivo al mercato contadino di Brindisi. L’aperitivo è un rito tutto italiano che si svolge prima del pasto, per stimolare l’appetito con bevande e stuzzichini vari. È una tradizione antica, che risale al IV secolo a.C. quando Ippocrate usava una bevanda amara a base di vino e erbe per curare l’inappetenza.

Per valorizzare questa abitudine così amata, il 26 maggio si festeggia il World Aperitivo Day, una giornata internazionale lanciata nel 2022 con la firma del Manifesto dell’Aperitivo, un documento che vuole codificare, promuovere e proteggere l’aperitivo come espressione dell’italianità.

Coldiretti Puglia vi invita a partecipare al World Aperitivo Day al mercato contadino di Campagna Amica di Viale Appia 226 a Brindisi, dove domani venerdì 26 maggio, dalle ore 10,00, potrete assaggiare le diverse varianti dell’aperitivo Made in Italy: vegetariano, gourmet, classico o contadino, accompagnati da vini bianchi e rosati. Potrete scegliere tra tramezzini, polpette di melanzane, tacos veloci, empanadas argentine, rotolini di zucchine, blinis, flan di topinambur e tanti altri stuzzichini salati. Se preferite qualcosa di più dolce, potrete provare i mini muffin agli spinaci e caprino, la tartare di salmone con crema di avocado e mandorle tostate o i sandwich di polenta con salmone e crescenza.

Per quanto riguarda le bevande, non potranno mancare gli spritz, i cocktail più famosi e apprezzati al mondo, preparati con Aperol o Campari, acqua frizzante e champagne. Potrete anche sperimentare altre ricette come l’aperitivo frizzante con amaro e prosecco o lo sparkling sour cherry aperitivo con ciliegie sciroppate e vino spumante.

Non perdete l’occasione di celebrare l’aperitivo italiano in compagnia e in allegria. Vi aspettiamo al mercato contadino di Brindisi domani 26 maggio e anche sabato 27 maggio a Brindisi e a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria. Buon aperitivo a tutti!