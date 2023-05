70° Carnevale di Massafra – L’emozione di divertirsi.

Il Carnevale di Massafra è una delle manifestazioni più antiche e tradizionali della Puglia, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la regione e non solo. Il tema di quest’anno è “La magia del cinema”, e i carri allegorici saranno ispirati ai film più famosi e amati di tutti i tempi, da Titanic a Harry Potter, da Avatar a Frozen. Ogni carro sarà accompagnato da gruppi mascherati che si esibiranno in coreografie e scenette divertenti e coinvolgenti.

Il Carnevale di Massafra non è solo sfilate, ma anche musica, spettacoli, gastronomia e tanto divertimento. Ogni sera ci saranno concerti dal vivo con artisti locali e nazionali, che faranno ballare e cantare il pubblico fino a tarda notte. Non mancheranno le specialità tipiche della cucina massafrese, come le frittelle di carnevale, le cartellate, i panzerotti e i taralli. E per i più piccoli ci saranno giochi, laboratori, animazione e truccabimbi.

Il Carnevale di Massafra è un’occasione unica per vivere una festa popolare, colorata e allegra, in cui tutti possono partecipare e divertirsi. Non perdete l’opportunità di scoprire una delle città più belle e ricche di storia della Puglia, con il suo centro storico caratteristico, le sue chiese, i suoi palazzi e le sue grotte. Venite al Carnevale di Massafra, dove si è “Tutti protagonisti e nessuno spettatore”.

Con estremo piacere vi comunichiamo gli ospiti delle due sfilate mascherate dei carri allegorici, i simpaticissimi Peppe IODICE e Valentina PERSIA che a suon di battute e barzellette accompagneranno con il sorriso i corsi mascherati!Non mancate e venite al Carnevale di Massafra, dove si è “Tutti protagonisti e nessuno spettatore”