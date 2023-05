UnitelmaSapienza inaugura il Polo Didattico di Taranto: una nuova opportunità per gli studenti pugliesi. Il 24 maggio alle 10:00 si inaugura il Polo Didattico di Taranto dell’Università telematica UnitelmaSapienza. La sede è presso la Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, in Via Anfiteatro n°5.Il Polo offre corsi di laurea online con il supporto di una struttura fisica sul territorio.

La Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti è un Ente di Formazione che collabora con prestigiose istituzioni culturali e accademiche nazionali e internazionali. UnitelmaSapienza è un’Università autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca a rilasciare titoli di studio legalmente validi1.

All’inaugurazione partecipano Fabiano Marti, Assessore alla Cultura Comune di Taranto, Domenica Leone, Direttrice della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti, Donato Squara, Direttore Generale di UnitelmaSapienza, Raffaella Napoli, Responsabile Area Poli Didattici, Convenzioni e Job Placement UnitelmaSapienza e Mariagrazia Semilia, Responsabile Area Master, Corsi di Formazione, Internazionalizzazione. Modera Roberto Sciarrone, Responsabile Ufficio Stampa UnitelmaSapienza.

Interverranno anche Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto, Domenico Rana, Presidente Istituto Superiore di Studi Musicali Giovanni Paisiello, Gianleo Cigliola, Presidente Ordine Avvocati Taranto, il Senatore Giovanni Battafarano e il Commissario T.C. della Polizia di Stato Angela Sebastio.Il Polo Didattico di Taranto vuole contribuire allo sviluppo dell’area e alla diversificazione dell’offerta universitaria della regione Puglia.