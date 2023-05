Road to Battiti tappa a Taranto con Articolo 31 Annalisa e Fedez. Road to Battiti è un tour musicale che porta la musica nelle piazze italiane in dieci tappe diverse. Domenica 28 maggio il palco sarà a Taranto, in Piazza Castello, dove si esibiranno tre grandi nomi della musica italiana: Annalisa, Fedez e Articolo 31.

Sarà la loro prima volta insieme sul palco, per presentare il loro nuovo singolo “Disco Paradise”, che uscirà il 25 maggio e che promette di essere una delle canzoni più ascoltate dell’estate 20232.

Fedez è uno dei rapper più famosi e apprezzati del momento, che ha appena inaugurato una nuova era musicale con Warner Music.

Annalisa è una delle cantanti pop più amate dal pubblico, con le sue hit “Mon Amour” e “Bellissima” che hanno dominato le classifiche. J-Ax e Dj Jad sono gli Articolo 31, una formazione iconica che ha segnato la storia dell’hip-hop italiano e che quest’anno è tornata con un inedito dopo vent’anni, in occasione di Sanremo. “Disco Paradise” è un brano che mescola sonorità hip-hop old school e pop radiofonico, con il ritmo travolgente di Fedez, la voce melodica di Annalisa e il sound degli Articolo 31.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e poi riproposto in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L’ingresso è libero e l’appuntamento è alle 19 con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni. Non perdete questa occasione unica di vedere dal vivo tre grandi artisti della musica italiana!