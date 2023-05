Nuovo presidente dei cardiologi italiani ospedalieri :il dottor Massimo Grimaldi del Miulli di Acquaviva

Miulli, il dottor Massimo Grimaldi eletto presidente nazionale dei cardiologi ospedalieri italiani. Il direttore dell’U.O.C. di Cardiologia e U.T.I.C. dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti è stato eletto presidente nazionale dei cardiologi ospedalieri italiani nel biennio 2025-2027.

Il dottor Massimo Grimaldi è una figura di spicco nell’Aritmologia a livello internazionale, con numerose pubblicazioni scientifiche di prestigio alle spalle. Grazie alle sue qualità umane e professionali, il dottor Grimaldi è stato eletto presidente nazionale ANMCO, diventando così il primo cardiologo pugliese a rivestire questo importante incarico.

L’entusiasmo per la nomina è condiviso da tutto lo staff dell’Ospedale Miulli, dove il dottor Grimaldi ha sempre rappresentato un punto di riferimento in campo cardiologico.

La nomina a presidente dell’ANMCO è un ulteriore riconoscimento per le qualità del dottor Grimaldi, sia dal punto di vista tecnico che umano. Inoltre, la sua nomina rappresenta un traguardo importante per la regione Puglia, essendo il primo cardioologo pugliese a ricoprire un ruolo di tale rilevanza a livello nazionale.

La cardiologia del Miulli svolge un ruolo fondamentale nella diagnosi e nella cura delle malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora oggi la principale causa di mortalità e morbilità. Il recente congresso “ANMCO leadership storia e futuro della cardiologia”, che ha posto l’accento sull’importanza delle applicazioni di telecardiologia ed intelligenza artificiale in ambito cardiologico, ha dimostrato l’importanza del ruolo svolto dall’ANMCO nella promozione di nuove tecnologie in campo medico. Siamo certi che la nomina del dottor Grimaldi a presidente dell’ANMCO permetterà di spingere ancora di più verso l’innovazione e la ricerca in campo cardiologico e di offrire una maggiore assistenza ai pazienti affetti da patologie cardiovascolari.