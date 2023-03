Chirurgia robotica all’Ospedale Miulli, presentazione del robot Hugo Arriva all’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) il robot Hugo, strumento di ultima generazione per la chirurgia laparoscopica e prima tecnologia robotica avanzata a servizio della sanità al Centro-Sud.

Alle 10.30 di lunedì 20 marzo un’unità mobile visitabile, dotata di un centro di simulazione chirurgica tecnologicamente all’avanguardia, stazionerà in Piazza della Prefettura a Bari, così da permettere di comprendere tutte le potenzialità di questo robot.

Chirurgia robotica all’Ospedale Miulli, presentazione del robot Hugo

Alla presentazione saranno presenti la Dirigenza dell’Ente Miulli e i medici responsabili dell’attività robotica per le discipline interessate. Interverranno: • Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia • Antonio Decaro – Sindaco di Bari • Rocco Palese – Assessore alla Sanità della Regione Puglia • Vito Montanaro – Direttore del Dipartimento Promozione della Salute • Mons. Domenico Laddaga – Delegato del Vescovo al Governatorato del Miulli • Vitangelo Dattoli – Direttore Sanitario del Miulli • Manuel Abate – Sr. Business Director Surgical innovation di Medtronic Italia.

Chirurgia robotica all’Ospedale Miulli, presentazione del robot Hugo

L’utilizzo del robot HUGO comporta diversi benefici non solo per i chirurghi, ma soprattutto per i pazienti: minori danni ai tessuti circostanti all’area oggetto dell’operazione chirurgica, riduzione del dolore, riduzione della perdita di sangue, ferite più piccole anche per gli interventi più complessi e periodo di degenza assolutamente ridotto con dimissioni più rapide del paziente. L’evoluzione clinica e tecnologica dei suoi bracci robotici è data da un potente sistema di visualizzazione delle immagini, che offre una visione della zona di intervento in 3D e full HD e che garantisce altissime performance di precisione, accuratezza e sicurezza, oltre a sistemi di registrazione e analisi dei video.