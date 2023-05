Windor Infissi Crispiano, vola in serie C! Trionfo nei play off contro Cupa Volley Carmiano. È festa grande per la Windor Infissi ASD Rainbow Volley Crispiano, che conquista la promozione in serie C dopo aver battuto anche la seconda gara dei play off contro la Cupa Volley Carmiano. La partita, disputata il 21 maggio, si è conclusa con il risultato di 3-1 per le crispianesi, che hanno dominato il confronto con determinazione e qualità.

La Windor Infissi Crispiano è una squadra che fa parte di una società che si occupa di infissi e verande, ma che ha anche una sezione sportiva con una squadra di pallavolo femminile. La Cupa Volley Carmiano è una formazione che ha chiuso al secondo posto il girone C del campionato regionale di secondo livello .

Complimenti alle ragazze della Windor Infissi Crispiano per questo grande traguardo!