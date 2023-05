Leporano – L’amministrazione Damiano all’Open Tourism

Sarà presente per gli incontri finali: 30 e 31 a Torricella e Leporano.



I comuni di Leporano e Maruggio, ancora una volta, protagonisti dell’Open Tourism Plus per il progetto per operatori economici, culturali, sociali e stakeholders.

Il progetto mira a potenziare una nuova tipologia di offerta turistica, il turismo esperienziale, attraverso percorsi e attività che facciano sentire il visitatore parte integrante

della comunità ospitante.