Una visita speciale al Comando dei Carabinieri di Fasano. Un gruppo di bambini della quinta elementare ha fatto una visita speciale al Comando dei Carabinieri di Fasano. Si tratta di 33 alunni della Scuola “Collodi”, che hanno partecipato a un incontro formativo sulla legalità. I piccoli, guidati dai loro maestri, sono stati ricevuti dal Tenente REA, che comanda il Nucleo Operativo e Radiomobile.

Il Tenente ha spiegato ai bambini cosa fanno i Carabinieri per proteggere i cittadini e far rispettare le leggi. Ha parlato anche delle diverse specialità dell’Arma e delle sfide che affrontano ogni giorno sul territorio. I bambini hanno ascoltato con attenzione e curiosità, facendo domande e osservazioni. La visita è stata un’occasione per avvicinare i più giovani al mondo dell’Arma e ai valori della legalità.

Alla scolaresca è stata offerta la possibilità di osservare i mezzi, gli apparati e gli equipaggiamenti in dotazione all’Arma, appositamente esposti all’interno dei locali della caserma dove erano presenti, con le attrezzature di specialità in dotazione:

– i militari del NOR-Sezione Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri con le loro “gazzelle” e le autovetture della Stazione di Fasano;

– l’unità cinofila del Nucleo di Modugno (BA) che, nella circostanza, ha dato luogo a una esercitazione con il cane “Quentin” impiegato nella ricerca di sostanza stupefacente occultata all’interno di una valigia.

Ai ragazzi, inoltre, è stato illustrato il funzionamento della Centrale Operativa 112, nonché l’apparecchiatura per il fotosegnalamento.



L’iniziativa ha suscitato entusiasmo e vivo interesse nelle classi, i cui alunni sono rimasti affascinati e molto incuriositi dalle caratteristiche tecniche degli equipaggiamenti speciali e dei mezzi di cui dispongono i militari nella loro attività quotidiana.