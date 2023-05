Un murales inaugurato oggi per celebrare le vittime della mafia e le morti bianche

Bari-Il nuovo murales dell’artista pugliese Rizek, situato in via Falcone e Borsellino e inaugurato oggi, ha rappresentato i volti dei noti magistrati antimafia, Falcone e Borsellino, insieme ai nomi delle vittime della loro scorta rimasta uccisa negli attentati dei clan siciliani.

L’opera, intitolata “Workers Ahead”, celebra anche quattro lavoratori delle categorie più a rischio: un operaio, un medico, un poliziotto e una bracciante agricola. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza del segretario nazionale della Uil, PierPaolo Bombardieri, del sindaco Decaro e dello stesso artista.

Rizek ha utilizzato una tecnica che richiede al passante di allontanarsi per apprezzare l’opera nel suo complesso. Utilizzando striature nere e bianche, l’artista ha creato un effetto ottico, mentre le linee rosse attorno ai volti dei magistrati rappresentano il sangue versato e la visione onirica del lavoro svolto per combattere la mafia e la morte sul lavoro.

Questa nuova opera d’arte pubblica ha ottenuto ampio riscontro di pubblico e ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Oltre a celebrare i lavoratori e i magistrati che hanno lottato contro la mafia e il crimine, il murales di Rizek rappresenta anche un’enfasi sul valore dell’arte pubblica come mezzo di espressione sociale e politica. La scelta di una posizione così visibile per l’opera non solo crea un punto di riferimento unico e indimenticabile nella città, ma anche fa risaltare il ruolo dell’arte nello spazio pubblico.