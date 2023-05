Sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ai danni di due attività riconducibili al Brindisi calcio. La notte scorsa a Cavallino si è verificato un episodio di violenza armata contro due esercizi commerciali legati ai fratelli Arigliano, proprietari del Brindisi calcio, squadra appena salita in serie C. Si tratta di un negozio di elettrodomestici chiamato “L’Aspirapolvere” e di una latteria denominata “Amor di latte”.

Il primo si trova in via circonvallazione e ha subito cinque spari di pistola, il secondo è sulla strada provinciale per Caprarica e ne ha ricevuti due. Gli spari sono stati effettuati con la stessa arma.

I carabinieri sono stati avvertiti intorno alle 4.30 da alcuni dipendenti che stavano iniziando la loro giornata di lavoro. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare gli autori del gesto.

Non si esclude nessuna ipotesi, ma sembra improbabile che si tratti di una vendetta legata al mondo del calcio.