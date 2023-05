La UILM accanto ai lavoratori AXIST: proclamato lo sciopero

La UILM ha proclamato otto ore di sciopero per i lavoratori di Axist che si svolgerà nella giornata odierna. Le assemblee dei lavoratori hanno evidenziato la necessità, dice la segreteria dei metalmeccanici di Taranto, di una rapida risoluzione delle problematiche accumulate nel corso degli anni. Durante questi anni difficili, i lavoratori hanno affrontato sfide legate alla pandemia di Covid-19 e alle conseguenti difficoltà nel settore lavorativo.

“È fondamentale che i lavoratori non vivano in un clima di costante disagio, – afferma il segretario della UILM di Taranto Davide Sperti – e pertanto è stato richiesto un incontro urgente con l’azienda per affrontare le questioni in modo unitario, come richiesto dalla UILM”.

È importante sottolineare che questa disponibilità non è stata ancora discussa in un incontro sindacale.

“Riteniamo che le difficoltà dei lavoratori – continua Sperti – non possano essere ridotte esclusivamente alla gestione delle trasferte, ma vadano cercate nella riorganizzazione di Axist all’interno di Leonardo. Vogliamo essere protagonisti insieme a tutti i lavoratori in questa riorganizzazione. Per tutti questi motivi e per garantire un immediato tavolo di discussione che si occupi di tutte le questioni sollevate dai lavoratori, la UILM ha proclamato otto ore di sciopero per l’intera giornata del 19 maggio, coinvolgendo tutti i turni di lavoro”