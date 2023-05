A Bari il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -Tema: la sicurezza della città

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato in prefettura a Bari per partecipare al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dalla prefetta Antonia Bellomo.

Questo incontro ha visto la partecipazione di numerose figure di spicco, tra cui il sindaco Antonio Decaro, il procuratore della Repubblica Roberto Rossi, il questore Giovanni Signer e il comandante provinciale dei carabinieri Francesco De Marchis.

Il comitato si è concentrato sulle principali preoccupazioni relative alla sicurezza pubblica e all’ordine nella città di Bari.

Alcuni dei fenomeni di illegalità segnalati includono furti con “spaccata” in attività commerciali e lo spaccio di sostanze stupefacenti, che stanno avendo un impatto significativo sul tessuto sociale ed economico della città.

Il sindaco Decaro aveva precedentemente scritto al ministro dell’Interno per richiedere un potenziamento dei presidi di contrasto a tali fenomeni illegali e il ministro aveva promesso di venire a Bari per discutere le questioni sollevate.

Fuori dal comitato, Piantedosi si è incontrato con i giornalisti per spiegare le strategie che verranno implementate per migliorare la sicurezza pubblica nella città e garantire il benessere dei cittadini.