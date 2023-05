Intervista video al dott. Fortunato Costantino dopo le elezioni a Crispiano. I dubbi sulla durata dell’amministrazione

Fortunato Costantino su Crispiano: Incertezze sulla stabilità dell’amministrazione post-elezioni (alla fine dell’articolo la Video intervista)

All’indomani delle elezioni amministrative di Crispiano, che hanno portato alla rielezione del sindaco uscente Luca Lopomo, sostenuto da un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Rifondazione Comunista e due ex membri di estrazione di destra, il dott. Costantino Fortunato, candidato sindaco della lista civica “Insieme” di orientamento di centrodestra è stato nostro ospite a Puglia Press TV. Si parla dell’orlo del “Dissesto finanziario”

Il dott. Fotunato Costantino torna alla sua professione medica pur rimanendo leader dell’opposizione

“Sono soddisfatto del percorso che ho intrapreso e dell’idea innovativa che ho portato avanti. A livello comunale, non è necessario appartenere alla stessa area politica per lavorare insieme per il bene del paese.

Sono convinto che, a livello locale, sia fondamentale mettere da parte l’ideologia e mettere in pratica le idee che abbiamo, spesso distanti dall’ambito ideologico.

Dobbiamo essere pragmatici e mettere a disposizione le nostre competenze per contribuire al progresso del nostro paese.

Da questo punto di vista, mi sento appagato. Abbiamo fatto un grande sforzo per vincere queste elezioni, pur non essendoci riusciti.

Ora ci troveremo all’opposizione e siamo convinti che emergeranno presto delle contraddizioni nella maggioranza consigliare, e saremo pronti a evidenziarle. Successivamente, faremo la nostra parte per il bene del paese. L’importante è dare il nostro contributo. Avrei desiderato vincere? Certamente. Forse avremmo dovuto adottare un approccio diverso durante la campagna elettorale. Tuttavia, non metteremo limiti al destino e osserveremo cosa accadrà.

Alcuni dubbi riguardavano la possibile incompatibilità tra il suo ruolo di medico trasfusionista presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto e quello di sindaco di Crispiano

“Questa domanda mi è stata posta da molte persone. Probabilmente sarei stato costretto a prendere un’aspettativa dal mio lavoro di medico per assumere il ruolo di sindaco. Avrei dovuto rinunciare al mio stipendio da medico e fare un sacrificio economico. Sarebbe stato necessario organizzarmi, ma attualmente non mi trovavo di fronte a questo problema. Mi mancano praticamente tre anni per andare in pensione. Avrei potuto conciliare i due ruoli poiché si sarebbe trattato di un mandato a metà.”

Quale futuro ora per Crispiano?

“La nuova amministrazione si trova a fronteggiare una situazione complessa. Il Comune di Crispiano versa in uno stato di dissesto finanziario e ha ottenuto una dilazione di pagamento di circa 430mila euro all’anno, che avrebbe dovuto iniziare a pagare dal 2021. Grazie all’intervento della Corte dei Conti, la vecchia amministrazione, confermata dalla volontà dei cittadini di Crispiano, è riuscita a posticipare i pagamenti al 2024.

Tuttavia, abbiamo ricevuto solo una parte di tali fondi, e temo che siano già stati spesi invece di essere accantonati come richiesto dalla Corte dei Conti.

Inoltre, oltre ai debiti che superano i 4 milioni di euro, ci sono ulteriori importi di circa 50/60mila euro che dovranno essere restituiti ogni anno per un periodo pluriennale.”

La candidatura a Sindaco di Sabrina Pontrelli è stato l’ennesimo Flop, dopo quella al Consiglio Comunale di Taranto a dimostrazione che l’elettorato non accetta più i repentini cambiamenti da destra a sinistra e viceversa. La sua potrebbe essere una definitiva uscita di scena dalla politica.

Sabrina Pontrelli e Giancarlo Argese. Il flop del risultato elettorale

La campagna elettorale del sindaco Lopomo e del Movimento 5 Stelle è stata indirizzata principalmente ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e a coloro che hanno ricevuto bonus spesa ed altri aiuti durante gli anni del Covid.

Sembra che sia stato effettuato un vero e proprio censimento di coloro che hanno tratto vantaggio da tali misure e che sono stati portati a votare.

A conferma di ciò, molti cittadini hanno ricevuto un messaggio su WhatsApp dagli amministratori uscenti con l’invito a supportare il sindaco Lopomo, evidenziando la gestione del Covid, i buoni spesa, l’ascolto alla comunità, gli eventi, i convegni, i concorsi, ecc.

“La nostra lista ‘Insieme’ è stata definita ‘Arcobaleno’, ma osservando i nomi degli eletti, si può notare che tutti i nostri Consiglieri Comunali eletti appartengono allo stesso gruppo.”

Più precisamente sono tutti riconducibili al Consigliere Regionale Renato Perrini. Parliamo di un altro aspetto: La vittoria del sindaco Lopomo è praticamente ai voti ottenuti dalla candidata Anna Sgobbio

Sì, insieme a quelli di altri candidati del PD e a due altri esponenti di questa lista, che hanno contribuito a incrementare il sostegno al candidato Luca Lopomo e hanno consentito la sua vittoria. Non ricordo i numeri esatti, ma i voti di Anna Sgobbio hanno fatto la differenza di 1000 voti.

Il Consigliere Regionale Perrini e Fortunato Costantino

Luca Lopomo è stato riconfermato Sindaco i Crispiano, ma con una differenza: nella precedente Amministrazione i Consiglieri Comunali erano “riconducibili” al suo Movimento, oggi invece il proseguo dipenderà dalla Sgobio e da altri tre Consiglieri.

Michele Pamisano, Luca Lopomo e Anna Sgobbio

Parafrasando la celebre frase del Re Brenno “Guai ai vinti”, la prossima Amministrazione di guai di carattere finanziario potrebbe averne tanti, ma intanto il sindaco potrà contare sul suo stipendio aumentato a circa 2.800 euro netti al mese e di questi tempi è un ottimo posto di lavoro.

