La città di Martina si trasformerà in un grande palcoscenico per lo sport. Domenica 4 giugno, dalle 9 del mattino alle 10 di sera, le strade e le piazze del centro saranno animate da diverse attività sportive, aperte a tutti i cittadini e visitatori. Per garantire la sicurezza e il divertimento dei partecipanti, il traffico veicolare sarà limitato in alcune zone della città.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale, che vuole coinvolgere anche gli operatori commerciali del territorio. Gli assessori allo Sport e alle Attività Produttive, Vincenzo Angelini e Roberto Ruggieri, hanno inviato una comunicazione alle associazioni di categoria degli esercenti, indicando le vie e le piazze interessate dal divieto di transito e gli orari in cui sarà in vigore.

Le zone interessate alla Festa dello Sport sono le seguenti:

Ø dalle ore 8:00 alle ore 21:00 di domenica 4 giugno: Piazza XX Settembre, Piazza Crispi, Piazza Plebiscito, Piazza Maria Immacolata, Piazza Roma, Piazza Garibaldi, Via Cavour,Piazza F.lli Motolese, Corso Vittorio Emanuele, Viale della Libertà, Corso Italia (fino a Viale della Libertà), Via Montegrappa (da Corso Italia a Via F. Albanese), Corso dei Mille (da Corso Italia a Via Trieste), Via Diaz (da Via F. Albanese a Corso Italia) Via Francesco Semeraro (da Piazza Crispi a Via Recupero), Via Verdi (da Piazza XX Settembre al civico n.55 di Via Verdi), Villa Garibaldi, Via P. Motolese (da Via Diaz a Piazza Crispi), Via San Girolamo Emiliano, Via Oronzo De Mita (da Via V.E. Orlando a Viale della Libertà), Via Michele Casavola (da Via V.E. Orlando a Viale della Libertà), Via Trieste ( da Corso dei Mille a Viale della Libertà), Via Piave. L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di integrare e/o modificare suddetto elenco al fine di garantire la buona riuscita dell’evento;

Ø per la cerimonia di apertura della festa nella giornata di domenica 4 giugno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 le seguenti strade: Via Paisiello, Via Mercadante, Via Rossini, Via Donizetti, Via Pergolesi, Via Bellini, Via Mascagni, Via Aprile, Via Santoro,Via Valle d’Itria.