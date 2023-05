Boxe – Portino vince il 6^trofeo Masseria Ruina

Un fine settimana intenso con un programma ricchissimo ha visto trionfare il pugilato tarantino che, anche quest’anno, ha fatto tappa alla Masseria Ruina del vicepresidente della Quero-Chiloiro, Goffredo Santovito, il quale – amico della famiglia Quero e appassionato della noble art, – da anni pratica la disciplina sportiva con fervore e per la sesta volta ha voluto ospitare il pugilato nella sua masseria in contrada a Faggiano.



Sono stati in tutto trentuno gli incontri di pugilato, distribuiti nei tre pomeriggi del 12, 13 e 14 maggio e che purtroppo, dopo la splendida puntata di venerdì in masseria, sono stati spostati al coperto a causa delle condizioni meteo avverse; nulla è andato comunque perduto, infatti, grazie alla preziosa e gratuita ospitalità degli amici e maestri di boxe Antonio Musio e Pasquale Mazza, il trofeo Masseria Ruina è continuato nella palestra della Pugilistica Rodio presso il PalaMelfi di Brindisi.

Così, anche quest’anno, si è potuto assegnare, su volontà unanime della giuria, il Trofeo Masseria Ruina al più bel match di tutta la manifestazione, consegnato meritatmente al tarantino Luigi Portino, il pugile della Quero-Chiloiro che ha pareggiato con Davide Decio della società calabrese Gallo Fight Center Gym.

L’incontro è stato a dir poco spettacolare, gestito tutto a corta distanza tra due atleti simili nel boxare, in un continuo di schiavate seguite da scambi duri per i quali nessuno dei due ha mai fatto un passo indietro, dimostrando carattere e spirito agonistico su tre riprese infuocate. Portino, élite 67 kg, era di rientro sul ring dopo una pausa che non lo vedeva competere dal 2018, e ha aggiornato il suo record a 32 vittorie, 5 pari e 17 sconfitte.