Si annulli Tutto!! Sono Ineleggibili? Vinto il ricorso degli esclusi. La commissione elettorale ha escluso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto alcuni dei candidati più votati, tra cui il piu suffragato, ritenendoli ineleggibili. Questo è successo il 23 gennaio. I candidati esclusi hanno fatto ricorso al Consiglio nazionale forense, che li ha sostenuti.

Il Consiglio nazionale forense ha annullato integralmente per violazione di legge il provvedimento verbale del 23 gennaio 2023 adottato dalla Commissione elettorale presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto e gli atti ad esso successivi e conseguenti. Fra gli atti successivi e conseguenti, la composizione del Consiglio è l’elezione del presidente. Disposta, “onerandone il COA in carica, la rinnovazione degli atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione delle candidature e disposto “altresì che la valutazione delle stesse sia demandata a una Commissione in diversa composizione, organo che dovrà procedere ad una nuova valutazione di ammissibilità delle cinquantasette candidature già presentate”.

Si prevede un controricorso in Cassazione.