Il Cus Jonico perde gara 2 al foto-finish

Con le spalle al muro il CJ Basket Taranto. Ma ha quasi dell’incredibile la beffa patita dai rossoblu in gara 2 dello spareggio playoff del campionato di serie B Old Wild West contro la Del Fes Avellino che vince 78-76 in volata. CJ ora sotto 2-0 nella serie e senza più margine d’errore a cominciare da gara 3 venerdì prossimo al Tursport.

Incredibile ma vero quanto successo al termine di una partita condotta per 35 minuti e che nell’ultimo quarto sembrava vinta. Taranto sotto la spinta dei vari Rocchi 22, Cena e Corral 14, si è portata sul +12 a pochi minuti dalla fine. Con la partita assolutamente in controllo è successo l’imponderabile: Avellino ha infilato 12 punti di fila con tre triple quasi tutte con alto coefficiente di difficoltà di Traini (16), Caridà e Verrazzo. In un amen ha rimesso in parità il match e Taranto, privo anche di Villa fuori per falli si è vista portare la partita in un finale al cardiopalma quanto sfortunato.