Onofrio Gallo FI, il consigliere più suffragato alle comunali altamurane Democrazia partecipata e politica attiva: sono questi i punti cardine attraverso cui riportare la città di Altamura ad un livello politico accettabile. Si può fare di più e di meglio per restituire ad Altamura il ruolo che gli spetta attraverso un investimento nelle nuove tecnologie, nella legalità e trasparenza amministrativa, in politiche sociali ed ambientali realistiche non velleitarie, concrete e non di maquillage.

Il progetto Polis 2030 guidato dal candidato sindaco avv. Giovanni Moramarco, viaggia ed ha trovato il consenso di moltissimi cittadini, grazie all’individuazione di candidati che hanno risposto al profilo della competenza e della credibilità. Con 955 preferenze Onofrio Gallo è il candidato consigliere più suffragato ad Altamura nella lista di Forza Italia. E’ un risultato eccezionale frutto di un lavoro iniziato anni fa quando, per la prima volta, il candidato consigliere Gallo decise di cimentarsi in politica. E’ il risultato della politica fatta con passione, con impegno, tra le gente e con la gente, con la voglia di costruire qualcosa di utile alla comunità.

Grande fiducia ricevuta dagli elettori e largo consenso attribuito da cui deriva una responsabilità altrettanto grande.

Bisogna ripartire subito, riprendendo il cammino e accelerando per recuperare lo stallo amministrativo di questi mesi. Il lavoro sarà impegnativo, bisognerà attendere l’esito del ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023, mettere mano all’ordinaria amministrazione, ai problemi che maggiormente incidono sulla qualità della vita dei cittadini.

Per rinnovare e cambiare il modo di fare politica, i candidati sindaci e consiglieri, chiederanno il contributo a quanti hanno a cuore il futuro di Altamura chiamata al ballottaggio il 28 e 29 maggio, a prescindere dalle differenze ideologiche senza preclusioni o pregiudiziali. E’ importante dimostrare che c’è una maniera diversa di amministrare, che c’è un’etica della responsabilità alla quale vanno chiamati quanti amministrano, che questo paese può avere l’opportunità di scegliere il meglio e non il male peggiore.

Onofrio Gallo: “Ringrazio 955 elettori che hanno creduto e credono in me. La mia scelta di appoggiare Gianni Moramarco è nata dopo una attenta riflessione personale e politica perché Altamura merita di ripartire anzi di volare. Ringrazio tutti ma sento di dover ringraziare per prima Isabella, mia attenta ed instancabile compagna che sa gioire e soffrire con me, ringrazio la mia famiglia tutta e soprattutto i miei AMICI che hanno dimostrato una forza incredibile, immancabili e sempre presenti in questo importantissimo impegno, a loro un ringraziamento speciale perché non è solo affetto che ci lega ma stima e fratellanza, un legame che nato da ragazzi si è radicato e fa parte di noi: tutti loro ci hanno creduto come e più di me. Gli attestati di stima che sto ricevendo mi rendono orgoglioso e ricambio l’affetto di tutti. Grazie“