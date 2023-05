Red in book a Bari, il salone del libro educativo Dialoghi, incontri con autori e case editrici, presentazione ed esposizione di libri e testimonianze sulla legalità.

Si terrà a Bari il “Red in Book-Salone del libro educativo”, la rassegna in programma dal 18 al 24 maggio negli spazi della Biblioteca di quartiere Don Bosco, in via Martiri d’Otranto al Libertà e organizzata nell’ambito della “R.ED. Fest 2023” la festa della comunità della parrocchia Redentore nei giorni delle celebrazioni per Maria Ausiliatrice.

Red in Book sarà inaugurato giovedì 18 maggio alle 18 e 30 con la partecipazione degli scrittori Raffaele Diomede, Francesco Minervini e Domenico Mortellaro e di Luigi Morelli, presidente Sezione Carta, Editoria, Grafica e Packaging di Confindustria Bari-Bat. Nell’incontro si parlerà dell’evoluzione dei libri sulla legalità negli ultimi 15 anni.

Red in book a Bari, il salone del libro educativo

Venerdì 19 maggio alle ore 15 piazza del Redentore diventerà una biblioteca della legalità a cielo aperto con l’esposizione di libri dedicati al tema, divisi per fasce d’età e pensati anche per i più piccoli, dai 4 ai 10 anni, per una vera e propria maratona di letture animate. Durante l’evento parteciperanno numerose associazioni, che operano sul territorio, in occasione della seconda edizione del “Festival dell’Educazione”. Ci saranno momenti di animazione, giochi, laboratori e attività educative.

Sabato 20 maggio alle ore 19 nella Sala San Giuseppe andrà in scena “Sola contro la mafia” lo spettacolo teatrale con Arianna Gambaccini, per l’adattamento e la regia di Vito d’Ingeo, tratto da “Non la picchiare così. Sola contro la mafia” di Francesco Minervini (edizioni La Meridiana, produzione Teatrermitage).

Lunedì 22 maggio alle ore 17 e 30 la tavola rotonda “Credenti e credibili” con le testimonianze sul tema della legalità nella città di Bari, tra cui quelle di don Angelo Cassano, parroco della chiesa San Sabino e referente regionale di Libera, e del magistrato ed ex parlamentare Giannicola Sinisi. All’incontro, moderato da don Giuseppe Ruppi, presidente dell’Aps “Laboratorio Don Bosco Oggi”, parteciperanno la sindaca di Andria, Giovanna Bruno e l’assessore al Patrimonio del Comune di Bari, Vito Lacoppola.

Ogni giorno alle ore 10 e alle ore 18.30 – tranne domenica 21 maggio – gli spazi interni ed esterni della biblioteca ospiteranno le esposizioni delle case editrici che operano e pubblicano sul tema della legalità e dell’educazione: Dedalo, Di Marsico Libri, Editrice Stilo, Edizioni dal Sud, If Press, Il Mulino, La Meridiana e Palomar.

Gli eventi del Red in Book (organizzati dal “Laboratorio Don Bosco oggi”, l’Aps che gestisce il laboratorio culturale e la biblioteca di quartiere) rientrano nell’ambito del progetto PugliaCapitaleSociale 3.0 “Agorà sociale: spazio di comunità, educhiamo ad educare”, finanziato dalla Regione Puglia con l’avviso finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. La rassegna è inoltre patrocinata da Confindustria Bari-Bat Sezione Carta, Editoria, Grafica e Packaging. Tra i partners Cif Bari, Cnosfap, Università degli studi di Bari Aldo Moro e Zefiro Aps.