Una goliardia poco gradita..

Bari-Una prenotazione per trenta persone ma è uno scherzo.

E’ accaduto in un pub di via Amendola, Terra di Mezzo II Era, locale dalle atmosfere medievali e famoso in città considerando che l’attrattiva principale è la possibilità di incontrarsi per giocare con gli oltre 50 giochi di società.

“Comunicazione di servizio – scrive il proprietario sui social – per i tre ‘simpatici’ soggetti che ieri sera a fine serata in un momento di distrazione, hanno ben pensato di scrivere sulla nostra agenda, una prenotazione da 30 persone a nome di un probabile loro conoscente con tanto di numero telefonico: ma ritenete davvero divertente fare uno scherzo del genere? Non avete pensato minimamente che tenere bloccati 30 coperti a vuoto per una attività di ristorazione, è un danno economico forte? Davvero rimaniamo basiti da tanta leggerezza e mancanza di rispetto, soprattutto da persone decisamente over 30 e non ragazzini di 13 anni! Ovviamente, speriamo di non rivedervi più ( si le vostre facce ce le ricordiamo e anche le videocamere ), e vi consigliamo con approvazione del signore di cui ci avete fornito il numero indebitamente, di darvi ad attività più salutari “