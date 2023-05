Il Bari batte la Reggina ed è terza matematicamente

Vittoria importantissima per il Bari, 1-0 contro la Reggina e praticamente terzo posto definitivo in classifica che dà molte chance in più di promozione e tempo per preparare i play off con tranquillità.



Tutta una festa al San Nicola, iniziata con il saluto di Di Cesare, 200 gare col Bari e relativa maglia speciale.

La partita: in gol con Folorunsho allo scadere del primo tempo.

È Esposito a crossare in area e mettere in condizione Folorunsho di anticipare Loiacono e mandare la palla in rete.

Ceter, al 78’, aveva anche raddoppiato in seguito ad un errore di un difensore reggino ma il Var ha annullato per un presunto fallo dello stesso attaccante su Contini.

Un Bari ragionatore, una Reggina volitiva e sfortunata. Questo in sintesi il match del San Nicola.

Tabellino

Bari-Reggina 1-0

Bari – Caprile; Pucino (4′ Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Maita (85′ Molina), Bellomo (63′ Benedetti)); Folorunsho (63′ Ceter); Esposito (85′ Morachioli), Cheddira. a disposizione: Frattali, Antenucci, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Molina, Mallamo. Allenatore: Mignani

Reggina – Contini; Loiacono, Terranova (64′ Rivas), Gagliolo; Pierozzi, Fabbian (86′ Lombardi), Crisetig (81′ Ricci), Hernani, Di Chiara (64′ Liotti); Canotto (81′ Galabinov), Strelec. a disposizione: Colombi, Aglietti, Bouah, Camporese. Allenatore: Inzaghi

arbitro: Minelli di Varese assistenti: Del Giovane – Di Giacinto IV uomo: Marotta

VAR: Rapuano AVAR: Marinelli

ammoniti: Maita, Di Cesare (B), Crisetig, Pierozzi, Fabbian (R)

note, corner: 1-6; recupero: 2’pt; 4′ st ; spettatori: 22092 di cui 778 ospiti.