Coldiretti Puglia denuncia tariffe impazzite per l’acqua in Puglia. Costi che variano da 0,25€ a 1,45€ al metro cubo. Questa situazione crea gravi disparità sul territorio e richiede un intervento per la gestione dell’acqua e della bonifica dei consorzi commissariati. Coldiretti Puglia ha inviato una lettera al presidente della Regione Michele Emiliano, all’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia e al Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica Alfredo Borzillo per denunciare la disparità di trattamento.

Un esempio emblematico è il caso dei costi applicati dal consorzio di bonifica Terre d’Apulia. Il consorzio applica una tariffa di 0,33 €/mc per il sub-comprensorio Destra Ofanto “per rendere competitive le produzioni agricole”, mentre impone 1,45 Euro/mc per il sub-comprensorio Litorale Barese. Questo è positivo per le imprese del sub-comprensorio Destra Ofanto, ma non si comprende perché si salvaguardi la competitività di queste aziende agricole mentre si determina la crisi delle imprese del secondo comprensorio. Il costo di € 1,45 al metrocubo è insostenibile, soprattutto in considerazione della probabile estate calda e siccitosa.

Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, insiste sulla necessità di intervenire per evitare queste disparità.