Cus Jonico – Coach Carone: “Occorre vincere ad Avellino”

Ci siamo quasi. Il CJ Basket Taranto è proprio nel mezzo della settimana, forse tra le più importanti della stagione.



A tastare il polso in casa CJ Taranto ci pensa Claudio Carone, assistant coach rossoblu: “L’obiettivo ovviamente sarà quello di vincere almeno una delle due partite ad Avellino ma vogliamo anche vivere alla giornata, partita per partita. Siamo focalizzati su quella di domenica, che sarà la prima, e potrebbe davvero indirizzare la serie.



Le sconfitte con Avellino? Due partite che avremmo potuto vincere entrambe, un rammarico sparso e che si estende ad altre gare che potevamo e stavamo vincendo e che per motivi vari abbiamo finito per perdere. Ma questo adesso conta zero! E si riparte da 0-0 e dalla palla a due.

Siamo carichi e fiduciosi perché il gruppo è importante. Giocatori come Corral, Cena, Tato Bruno, Villa hanno grande esperienza, sanno cosa stiamo andando ad affrontare, e saranno da traino per il resto del gruppo, con Conte e Rocchi, e i nostri giovani. Ce la giocheremo”.