Il mese di maggio è il mese della prevenzione dei tumori della pelle. In particolare del melanoma che rappresenta la neoplasia cutanea a maggiore incidenza nella popolazione giovane di entrambi i sessi. Secondo i dati AIRTUM, l’incidenza del melanoma cutaneo in Italia è di 14,3 casi per 100.000 uomini e 13,6 casi per 100.000 donne.

I risultati dei nuovi trattamenti personalizzati, tra cui la immunoterapia ed i farmaci a bersaglio molecolare, hanno radicalmente modificato la sopravvivenza in un ampio numero di pazienti consentendo, in alcuni di essi, con malattia avanzata di ottenere la remissione definitiva. Di rilievo, i trattamenti integrati consentono approcci chirurgici diretti e processi radioterapici innovativi. Analoghi risultati sono stati ottenuti nel melanoma delle mucose ed oculari, nonché nei pazienti con le più frequenti neoplasie cutanee, ovvero il carcinoma squamoso e basocellulare nelle quali la gestione multidisciplinare costituisce oggi una assoluta necessità per la migliore strategia terapeutica.

Il Prof. Marco Tucci, docente universitario ed oncologo medico presso il Policlinico di Bari è il promotore dell’evento “Melanoma e tumori della cute: esperti a confronto” che si terrà il 12 e 13 maggio pv alle ore 9:00 presso Villa Romanazzi Carducci. Parteciperanno i maggiori esperti nazionali e regionali che discuteranno i dati delle più innovative strategie terapeutiche ed a trials clinici in fase di approvazione, nuove tecniche radioterapiche e trattamenti chirurgici loco-regionali. Ampio ascolto sarà dato ai pazienti per i quali è previsto un incontro il 13 maggio dalle ore 10:30 alle 11:30 con i presidenti delle principali associazioni dedicate al melanoma in Italia.