A Valentina Petrini il Premio Leogrande. La giornalista e scrittrice tarantina ha meritato questo riconoscimento per aver spiegato, anche nei dettagli, qual è la situazione ambientale di Taranto. “Il cielo oltre le polveri”, tra l’altro, risulta fra i libri più letti in Italia.

Segue il commento della stessa Valentina (a cui facciamo anche noi i complimenti).

“Cercavo le parole giuste, non me l’aspettavo. Ho imparato in questi anni ad avere un profilo basso, a non aspettarmi niente.

Le parole giuste le sto ancora cercando e forse le troverò nei prossimi giorni.

Intanto la parola chiave è: GRAZIE!

Grazie ai 112 circoli di tutta Italia che hanno votato e scelto il mio libro, IL CIELO OLTRE LE POLVERI, libro vincitore dell’edizione 2023 del #PremioLeogrande

Grazie anche per il Premio Studenti assegnato dalle scuole che hanno aderito al progetto Raccontami il giornalismo.

Grazie alla vincitrice della passata edizione del Premio Stefania Maurizi, che ha candidato a questa edizione il mio lavoro con parole che ne hanno centrato l’anima: “Nessuno lavora più per la classe operaia. Ad averla abbandonata è non solo la politica, ma anche intellettuali e giornalisti”.

Grazie a Marco Carta che mi ha seguito totalmente in questa follia.

Su questo riconoscimento tornerò presto… Ora scusatemi ma l’emozione è tanta. È vero che non esistiamo per i riconoscimenti che riceviamo ma è altrettanto vero che serve sostegno per affrontare le tempeste e io ne avevo bisogno.

Ci vediamo in giro!”