Due morti ed un ferito nella notte nel foggiano: è questo il bilancio del pluri omicidio e tentato omicidio avvenuto nella notte a Frattamaggiore, provincia di Foggia, in via Palmiro Togliatti. I carabinieri sono attualmente sul posto in compagnia del magistrato per alcuni aggiornamenti. I motivi sono ancora ignoti ma, secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un delitto di natura passionale.

0 Shares