Il principe William d’Inghilterra non conosce la Puglia: nel giorno dell’incoronazione di Papà Carlo III, il principe William si è ritrovato faccia a faccia con una nostra conterranea. Come ci fa sapere la testata “La7”, il figlio di Diana s’è ritrovato a dover rispondere all’insistente domanda “Conosce la Puglia? Bari, Taranto?”. Domanda a cui il principe è stato costretto a rispondere con un incolpevolmente ignorante “Where is Puglia?”.

