Martina Franca grave incidente tra una moto e un furgone. Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente nell’agro di Martina e precisamente in Strada Cupa Rampone zona A , avvenuto poco dopo le 14. Sul posto il Nucleo Puglia emergenza dell’Associazione San Giuseppe. Il motociclista è stato trasporto in ospedale in codice rosso.

Alla Polizia locale il compito dei rilievi metre la Polizia di Stato coordina la viabilità.

La dinamica dell’incidente è ancora da accertare.

Il motociclista versa in condizioni grazi con un edema celebrale, al momento è privo di sensi e intubato per la respirazione, attualmente in controllo per il riscontro di fratture multiple, presso l’ospedale di Martina Franca.