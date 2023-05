Maggior sicurezza per i piccoli studenti

Bari, 5 MAG – Su proposta degli assessori alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, e alla Mobilità, Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato ieri, nell’ambito della programmazione “M.U.V.T. – Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica”, il progetto definitivo relativo alla co-progettazione e alla realizzazione di interventi sperimentali di piedibus, bicibus e carpooling rivolti agli istituti scolastici primari e secondari di primo grado della città di Bari.



La sperimentazione dovrà concludersi entro il prossimo 31 dicembre.



L’obiettivo è garantire integrazione con l’ambiente e, allo stesso tempo, incentivare corretti stili di vita .

Saranno pianificati dei percorsi sicuri casa-scuola per tutte le scuole interessate a vantaggio di coloro che vorranno muoversi a piedi, in bici o con auto condivise, riducendo di fatto le emissioni inquinanti, mettendo la persona al centro del sistema di mobilità scolastica e consentendo ai minori di acquisire una maggiore educazione stradale, con una piena consapevolezza dei pericoli stradali e degli atteggiamenti corretti da tenere per strada.



Il progetto porterà alla creazione di un modello che potrà essere avviato ogni anno scolastico per le prime classi degli istituti partecipanti.



“Abbiamo avviato il percorso di co-progettazione con le scuole primarie per la realizzazione delle linee di piedibus, dei tragitti che consentano ai bambini di andare a scuola insieme e a piedi divertendosi e imparando le regole utili per camminare in sicurezza – commenta Paola Romano “.