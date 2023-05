Carabinieri Forestali – Seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco, unitamente ai Carabinieri Forestali della Stazione di Ostuni, rappresentati rispettivamente dal Maresciallo Capo Stefano Albanese e dal Maresciallo Ordinario Biagio Barra, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato il corpo docenti e gli alunni delle classi terze degli istituti scolastici “G. Fortunato” di Montalbano e “Galileo Galilei” di Pezze di Greco, per un totale di circa 140 studenti.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il ruolo dell’Arma dei Carabinieri all’interno della società e le problematiche degli incendi boschivi, dell’abbandono dei rifiuti e della raccolta differenziata. Gli alunni hanno partecipato con interesse all’incontro e hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi.

L’Arma dei Carabinieri da sempre promuove questo tipo di contributo culturale, coinvolgendo attivamente gli studenti