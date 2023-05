Al via il progetto di educazione alimentare e sportiva L’esercizio fisico e l’attività sportiva sono fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell’organismo e per promuovere e mantenere uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo termine.

Un’alimentazione corretta ed equilibrata rappresenta il sistema più adatto per soddisfare i particolari bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi, amatoriali e professionisti, così come di tutta la popolazione. Una corretta alimentazione trova la sua espressione in una adeguata e variata combinazione degli alimenti e nel giusto apporto idrico, così da soddisfare in misura adeguata il fabbisogno energetico e fisiologico dell’organismo.

Al via il progetto di educazione alimentare e sportiva Il cibo diventa, infatti, un importante volano per una corretta educazione alimentare; lo sport, in particolare quello agonistico, praticato in maniera sana, è un grande maestro di vita e la presenza di testimonial sportivi d’eccezione rappresenta, per i ragazzi, un modello da seguire.

Al via il progetto di educazione alimentare e sportiva

Pit stop a base di cibo Made in Italy per 3000 bambini delle scuole elementari e medie, impegnati nel circuito #VolleyS3 che fa tappa a Bari con il tour della schiacciata dedicato ai giovani pallavolisti in erba.

A darne notizia è Coldiretti Puglia che con Campagna Amica e la Federazione Nazionale della Pallavolo domani, giovedì 4 maggio 2023, dalle ore 9:00, a Bari a Torre Quetta accoglieranno con il formaggio Grano Padano, verdure di stagione, l’anguriata, pane e olio, le mele e i tarallini pugliesi, i baby pallavolisti, guidati nel tour della schiacciata dagli smart coach, affiancati dall’ex capitano azzurro Valerio Vermiglio, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene e Andrea Lucchetta, della generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto il campionato europeo 1989, il campionato del mondo 1990 e 3 World League consecutive, dal 1990 al 1992.

Per aiutare tutto il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni, da anni il progetto di Educazione alla Campagna Amica, ha agevolato l’incontro tra i bambini e i prodotti agricoli ‘fatti’ dagli agricoltori.

In Puglia negli ultimi 10 anni – riferisce Coldiretti Puglia – sono stati coinvolti nel progetto dell’educazione alimentare 200mila bambini e 480 scuole, di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori.

Al centro della collaborazione tra Campagna Amica e la Federazione Nazionale di Pallavolo è l’educazione alimentare per le giovani generazioni, per formare una vera e propria cultura della ‘buona e sana tavola’ associata all’importanza dell’attività sportiva, educazione che deve partire necessariamente dall’età scolare per formare consumatori maturi per vivere meglio e più a lungo, con il cibo locale che risponde all’esigenza di garantire salute, sicurezza alimentare, tutela ambientale e salvaguardia della storia e del patrimonio di tradizioni del territorio.