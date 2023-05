Maggio all’Infanzia – Festival di teatro per le nuove generazioni. Maggio all’Infanzia nasce 26 anni fa con l’ambiziosa idea di non essere semplicemente un festival per l’infanzia ma di diventare un festival dell’Infanzia, non fermandosi alla scelta di piccoli spettatori cui rivolgersi, quanto cercando di essere nell’infanzia come condizione di stupore e scoperta, di predisposizione e sguardo, di energia e intelligenza. È cercando e attirando l’anima infantile delle persone che il festival riunisce una comunità di adulti e bambini. L’arte è la guida di questa ricerca e la forza che muove e unisce. Piazze e teatri, luoghi deputati allo spettacolo ma anche spazi nuovi e inusuali si aprono all’arte. Il festival Maggio all’infanzia crea, una grande rete dentro e fuori la città, coinvolgendo tutti i quartieri, le associazioni che operano nel sociale, le scuole. Una festa che reinventa la città e permette di scoprire le sue risorse attraverso gli occhi e i suoni dell’infanzia.

Maggio all’Infanzia – Festival di teatro per le nuove generazioni.

Gli appuntamenti del Maggio all’infanzia a Monopoli si aprono all’insegna della creatività dei più piccoli, che colorerà gli spazi all’aperto della città. Questa mattina sono partiti negli spazi del Teatro Radar i laboratori artistici che fino al 4 maggio vedranno protagonisti oltre 150 studenti degli istituti del territorio per la XXVI edizione del festival di teatro per le nuove generazioni. Un ricco programma, a cura di Teresa Ludovico, che prevede anche spettacoli, eventi collaterali e momenti di formazione per tutte le età a Bari e Molfetta.

Due mattinate in cui gli alunni di scuola dell’infanzia e scuola primaria realizzeranno i primi Manifestini del Maggio: colorati disegni su carta in cui daranno libero sfogo alla fantasia, che saranno appesi nella centrale piazza Vittorio Emanueledi Monopoli, anch’essa sede di alcuni degli eventi all’aperto del Maggio. I laboratori artistici per le scuole del 4 maggio si terranno proprio in piazza Vittorio Emanuele; in caso di meteo avverso si sposteranno invece all’interno del Teatro Radar. Gli istituti di Monopoli che hanno aderito all’iniziativa ‘Manifestini del Maggio’ sono il ‘Carolina Bregante – Volta’, il ‘Vito Intini’ e la ‘G. Modugno – Galilei’.

Gli appuntamenti a Monopoli proseguiranno poi domenica 21 maggio con Storie cosmiche (consigliato a partire da 6 anni) nel Roof garden del Teatro Radar alle 21. Una lezione-spettacolo in cui Pierluigi Catizone presenterà ai giovani spettatori le storie e leggende del cielo Stellato e delle costellazioni visibili alzando lo sguardo, passando dal racconto del mito alle conoscenze attuali sull’universo. Segue l’osservazione al telescopio di alcune meraviglie del cielo stellato.