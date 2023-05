Martina Franca – Corso di formazione sul “Diritto di cronaca e querele temerarie”. Nella mattinata di mercoledì 3 maggio, alle 10.00, presso il Salotto Cinese (o Sala degli Uccelli) a Palazzo Ducale, si terrà un corso di formazione dal titolo “Diritto di cronaca e querele temerarie”, promosso da Assostampa Puglia – e aperto al pubblico – è accreditato presso l’Ordine dei giornalisti e in fase di accreditamento presso l’Ordine degli avvocati.

Mercoledì 3 maggio, in occasione della Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa, il Comune di Martina Franca, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali, in collaborazione con altri enti e associazioni, ha patrocinato due iniziative sul tema del rapporto tra informazione e democrazia.

Il tema principale sarà il limite tra il diritto di critica e la diffamazione analizzato dal punto di vista delle ultime sentenze delle magistratura. Un’occasione per dibattere sull’utilizzo dello strumento della querela, spesso abusata, e i risvolti in termini di libertà di stampa e di critica alla luce dei cambiamenti della professione, del proliferare di organi di informazioni piccoli e piccolissimi senza strutture dotate di uffici legali. Relatori della formazione saranno: Vito Giannulo, vicecaporedattore TGR RAI Puglia, Francesco Maccagnano, G.I.P. del Tribunale di Taranto, Francesco Zaccaria, avvocato penalista e il giornalista Gianni Svaldi.