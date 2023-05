Auto contro un palo nel brindisino, giovane in codice rosso Un giovane ragazzo di Latiano, è stato coinvolto in un incidente stradale intorno a mezzogiorno sulla SP70 Latiano-Torre Santa Susanna.

Il ragazzo, che era alla guida dell’auto, per cause in corso di accertamento, è finito contro un palo della luce. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana, i sanitari del servizio 118 e la polizia locale per gli accertamenti del caso.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso.