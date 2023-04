Penultimo sforzo per il Cus Jonico

Penultima giornata di regular season per i rossoblu che sfidano la capolista in un Tursport a ingresso gratuito! Palla a due ore 18: diretta Lnp Pass, collegamenti su RadioCittadella

Provaci ancora CJ Basket Taranto! E dalla tua ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Ultima fatica casalinga di regular season per i rossoblu che nella 29sima e penultima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D sfidano al Tursport la capolista Luiss Roma.

Il CJ Taranto proverà a ripetere l’impresa di tre mesi fa quando proprio al palazzetto di San Vito l’allora capolista Ruvo dovette inchinarsi alla forza e al cuore della squadra di coach Olive. Che arriva a questo appuntamento importante e di prestigio contro il roster capitolino forte di 4 vittorie di fila e con la corsa ancora aperta all’8° posto in classifica che darebbe il fatto campo negli spareggi/playoff a questo punto quasi sicuramente con la formazione irpina.

Taranto avrà dalla sua il calore del pubblico che si attende numeroso al Tursport. Dal momento che la società rossoblu ha voluto dichiarare “l’ingresso gratuito”. Una piacevole tradizione in casa CJ in occasione dell’ultimo turno casalingo che si ripete negli anni per ringraziare tutti i tifosi rossoblu che in questa stagione non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza alla squadra di coach Olive ma anche dare una possibilità a tutti coloro che volessero avvicinare il mondo sempre spettacolare e coinvolgente della pallacanestro.

A dare il polso della situazione in casa CJ Taranto il pivot argentino Diego Corral: “Abbiamo sicuramente un calendario più difficile di Avellino ma a noi deve interessare poco. Dobbiamo pensare alla nostra partita contro Roma, se la vincessimo sicuramente metteremo loro pressione in vista dell’ultima di regular season. La Luiss è fortissima, hanno vinto anche contro Ruvo, verranno a Taranto per confermare il primo posto per i playoff. Per noi sarà sicuramente un banco di prova importante, speriamo nell’apporto del pubblico che possa fare la differenza, ne abbiamo bisogno!”

Scoglio più che arduo da superare la Luiss Roma che sta facendo un campionato straordinario dall’alto dei suoi 46 punti in classifica, frutto di 23 vittorie e 5 sconfitte. L’ultimo successo pochi giorni fa nel recupero/scontro al vertice contro Ruvo. Roster di primissimo livello per i capitolini: Marco Legnini è il miglior tiratore della squadra, seguito da Marco Pasqualin. In quintetto grande apporto di Cesare Barbon, classe 85, guardia, Matteo Fallucca, ala reduce dall’esperienza in A2 di Nardò e ancora il pivot di riferimento è Alesssandro Perotti, classe 2003, alla seconda stagione con i romani. Bene sta facendo anche Matija Jovovic partendo dalla panca.

Palla a due alle ore 18 al Tursport a San Vito, Taranto. Arbitri dell’incontro: Michele Melai di Calcinaia (PI) e Davide Mariotti di Cascina (PI).