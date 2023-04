Crispiano: La Grande Ammucchiata

Alla vigilia delle amministrative 2023 della cittadina in provincia di Taranto una intervista esclusiva e … senza peli sulla lingua a Egidio Ippolito.

Già presidente della Pro Loco, Egidio Ippolito, agli inizi degli anni 80 riuscì a portare il Presepe di Crispiano alla notorietà non solo in Italia, ma anche all’estero.

Stessa cosa fece successivamente con il Carnevale Estivo del Brigantino.

Migliaia di persone arrivarono nella cittadina delle 100 masserie, ma soprattutto Cenerentola divenne principessa.

Crispiano assurse alla ribalta nazionale. La grande notorietà lo portò a candidarsi e a diventare sindaco della città. Restò in carica per quattro anni, fino a quando fu costretto a dimettersi sia per un dissesto finanziario che lo investì senza averne responsabilità, sia per una grave malattia.

Fu infatti operato e gli fu trapiantato un cuore di una ragazza che gli ha salvato la vita. Nell’intervista esclusiva rilasciata a Puglia Press, Egidio Ippolito, parla della sua storia di uomo, di politico ed oggi in pensione, del suo hobby per delle lampade artigianali fatte con le zucche che hanno varcato l’oceano.

Resta comunque la sua passione per la sua città, la politica ed il rimpianto di un grande sogno che stava diventando realtà.

L’intervista racconta anche la storia della politica vecchia e nuova della cittadina che conta poco più di 13.000 abitanti, alla vigilia di una competizione elettorale alla quale partecipano tre liste due delle quali, le più blasonate, sono ritenute dagli osservatori una “grande ammucchiata” di forze politiche, in passato esattamente contrapposte tra di loro.

