A Dio Don Franco Angelini – Insegnante e punto di riferimento per diverse generazioni. Don Franco Angelini si spento oggi 29 aprile. Un’uomo bravo, un bravo sacerdote, rimarrai sempre nei nostri cuori e soprattutto Dio ti accoglierà a braccia sperte. Con grande cordoglio e affetto ricordiamo il nostro caro don Franco Angelini che poche è tornato alla Casa del Padre.

Un uomo di fede, sempre gentile e cordiale, umile.

A lui le preghiere di tutta la comunità, alla sua famiglia la nostra vicinanza e le condoglianze.

È stato insegnante e punto di riferimento per diverse generazioni.

In tanti nella nostra Città lo ricordano come sacerdote vicino ai più bisognosi e attento alle esigenze delle comunità parrocchiali nelle quali ha svolto la sua missione pastorale.

I funerali saranno celebrati lunedì 1 maggio alle ore 09.00 presso la chiesa di San Domenico.