Martina e Fasano le vetrine più belle per i giovani calciatori promettenti. Nel campionato ancora in corso, va riscontrato che dopo la capolista Cavese, le due società che hanno valorizzato più i giovani promettenti sono ASD Martina Calcio 1947 e la U.S. Città di Fasano.

Un traguardo raggiunto, motivo di orgoglio per società, staff tecnici e tifosi i quali vedono raggiungere il giusto premio per il lavoro svolto in questa stagione che ha sancito la salvezza nella parte più tranqulla del tabellone, valorizzando i giovani presenti in rosa. Non per altro, durante le loro partite interne ed esterne, molti nomi delle rispettive rose, sono stati scritti nei taquini degli osservatori delle categorie superiori.

Nel frattempo, l’Asd Martina Calcio 1947 saluterà i propri tifosi nella partita di domenica 30 Aprile alle 15:30 al Tursi, mentre U.S. Città di Fasano domenica 7 maggio alle 15:00 al Vito Curlo.