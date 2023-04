Cabolo… c’è un Pugliese, un Francese e un Tedesco… Sembrerebbe una barzelletta, ci sono un Pugliese, un francese, un tedesco e altri 21 componenti che parlano ognuno una lingua differente… come si può tradurre, trascrivere, sottolineare, registrare e archiviare in tempo reale e senza l’uso di connessione a internet?

Facile se sei Pugliese, grazie a Cabolo dispositivo di Cedat85, nato a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, azienda fondata dall’allora stenogrago Gianfranco Mazzoccoli, Cedat85 oggi è la società leader nei servizi ICT ad alto valore aggiunto, basati su tecnologie innovative per il trattamento automatico della voce e dei dati. È un’Eccellenza Italiana nel mondo della tecnologia.

L’azienda ha sempre puntato a produrre le migliori tecnologie in assoluto per la scrittura di verbali. Cabolo, nasce nel 2020 piccolo dispositivo dotato di AI in grado di tradurre perfettamente in modalità stand-alone. Un dispositivo dotato di intelligenza artificiale che traduce in tempo reale i dibattiti del parlamento europeo.

Il tutto in modalità stand-alone cioè un computer che funziona in maniera indipendente da altre unità di elaborazione. Pertanto perfetto per la sicurezza Mondiale perché in grado di funzionare da solo, in maniera indipendente da internet o ad un cloud o ad un collegamento esterno. Questo modalità garantisce standard di sicurezza e riservatezza. Proprio questa caratteristica ha fatto vincere all’azienda italiana la corsa contro le big-tec come Microsoft.

Oggi grazie a questo dispositivo, 24 nazioni possono dialogare tra loro in tempo reale senza la necessità di tradursi o interpretarsi tra di loro.L’accuratezza combinata con la velocità di trascrizione è incredibile.

Grazie a CABOLO e alla Puglia, tutti gli interventi delle nostre Nazioni vengono ora registrati, trascritti e tradotti immediatamente e con l’uso di uno storage locale criptato si risolve i problemi di sicurezza e archiviazione. Un prodotto Italiano altamente stabile.