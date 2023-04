I benefici di una sana alimentazione alla Fiera San Giorgio Con il famoso Regio Decreto che porta la data del febbraio 1294, e la firma di Carlo II d’Angiò, Gravina in Puglia in provincia di Bari, si assicurò l’antico privilegio di poter tenere una volta l’anno una fiera di esportazione e di importazione. La fiera antica era distinta in esterna ed interna. La prima si svolgeva fuori le mura della città, nei pressi della chiesa di San Giorgio, per la compravendita di bestiame sia di produzione locale che importata. Cavalli, muli, giumente, buoi aratori, vacche, pecore, bufali e capri. La seconda si svolgeva all’interno della città con larga esposizione di generi diversi. Cereali, vini, oli, formaggi, tessuti di ogni specie, ricami, argenterie, ecc. I mercanti forestieri, affluendo da tutte le parti del regno, portavano tutte le merci più svariate, sicuri di trovare in Gravina una base certa per lo smercio, riportandone via quelle specialità che la piazza offriva.

Gravina diventava in questa circostanza un vero emporio e la sua fiera era così ricca ed estesa che poteva gareggiare con quella di Sinigallia. Si organizzavano, per le occasioni, feste da ballo e si allestivano sale da gioco e teatrini. E così case, piazze e vie si popolavano di una folla festosa.

La 729 edizione della Fiera San Giorgio dal 21 al 25 aprile 2023 porta la firma della dottoressa Rita Raguso, pediatra e referente del Distretto 4, FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) che ha stilato un decalogo: Come mangiare in modo sano e quanto è importante l’alimentazione nella vita di un individuo? Ciascuno di noi necessita di uno stile alimentare specifico in base a diversi fattori. Noi siamo anche ciò che mangiamo: da questa celebre frase è possibile evidenziare come l’alimentazione e la nutrizione abbiano un notevole impatto sul sovrappeso. Riduzione della vita sedentaria, abitudini alimentari corrette e movimento possono ridurre sovrappeso ed obesità, e quindi anche malattie cardiovascolari, dell’apparato locomotore e del metabolismo. Educare fin da subito i bambini – e, prima ancora, le loro famiglie – a seguire una dieta varia ed equilibrata equivale a porre le fondamenta per avere adulti più sani, meno esposti al rischio di veder deteriorarsi il proprio metabolismo e di sviluppare malattie cardiovascolari.

Un ruolo importante lo giocano le quantità di energia e dei nutrienti ad ogni introduzione. Tante volte ci è stata presentata la piramide alimentare con i suoi nutrienti ed alimenti indispensabili per una corretta alimentazione e altrettante volte dalla televisione e dai giornali arrivano i consigli più diversi.

La scelta della dottoressa è di veicolare il messaggio della salute a misura di tutte le tipologie di commensali: bambini, adulti, uomini e donne. E con un linguaggio facile e immediato, da tutti comprensibile.

L’alimentazione gioca un ruolo molto importante nella prevenzione, sia di uno stato di malnutrizione sia di patologie sia di allergie ed intolleranze. A questo proposito è bene soffermarsi sulla promozione di una vita attiva (gioco, sport) e di abitudini alimentari sane nei bambini, ragazzi e adolescenti.

Scegliere e selezionare gli alimenti non è solo questione di grassi o calorie. «Il ruolo principale del pediatra è la prevenzione – spiega la pediatra -: già dai primi mille giorni di vita (periodo che va dal concepimento al secondo anno di vita) si gettano le basi dello stile di vita corretto, perché in questa fase l’intervento nutrizionale può condizionare la salute del futuro adulto. La prevenzione, quindi, inizia proprio a tavola: una corretta e sana alimentazione è il primo passo che tutti dobbiamo compiere per una buona salute. I consigli alimentari presenti nel decalogo mirano a privilegiare un consumo oculato del cibo per evitare spreco alimentare e cibo spazzatura».

Il decalogo, un vademecum utile a prevenire comportamenti sbagliati a tavola e, insieme, un incentivo a consumare principalmente i prodotti che la terra di Puglia generosamente offre, sarà distribuito fino ad oggi 25 aprile nella Fiera San Giorgio. «Leggere le etichette – conclude Raguso – aiuta a scegliere gli alimenti senza essere scelti dal cibo»