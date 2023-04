Dimesso dall’ospedale rientra in carcere ma durante la notte muore

E’ stato trovato privo di vita nella sua cella di Largo Magli di Taranto. L’uomo, un 55enne tarantino, il giorno prima era stato trasportato nel vicino nosocomio tarantino per un malore. Dopo gli accertamenti del caso i sanitari del SS Annunziata lo avrebbero dimesso ma nel rientro in cella, durante la notte, è morto.

Sulla vicenda indaga la Procura di Taranto che disporrà l’autopsia sul corpo per capire le cause del decesso e accertare, qualora ci fossero, le responsabilità.



La vicenda si accavalla con un altro decesso avvenuto proprio l’altro giorno sempre nel carcere di Taranto, quando a essere rinvenuto cadavere è stato un altro detenuto che, da quanto si apprende, si sarebbe suicidato in cella.

