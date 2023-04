Taranto – Allora Capuano resta?

Questo il leitmotiv del momento a Taranto.

Dopo un buon campionato, conclusosi con i play-off mancati per un solo gol, è iniziato il toto allenatore in città.



Va subito detto che Eziolino Capuano ha conquistato tanti tarantini che non lo conoscevano, soprattutto con il suo saper spiegare il calcio in conferenza stampa.

In questa annata, è apparso meno pirotecnico del solito, concreto e sempre al fianco dei sui calciatori.

Non ha mai avuto problemi nel dare i giusti meriti ai suoi calciatori, su tutti al portiere Vannucchi, autore di una stagione strepitosa.



Ma Capuano riconosce i meriti di tutti, da Antonini (in odor di serie A, Salernitana ed Empoli se lo contenderebbero, valore di mercato 1.000.000) al bomber Tommasini (che tornerà di sicuro a Pisa, in serie B).

Lo abbiamo visto anche commuoversi dopo la vittoria con il Pescara che sanciva la salvezza del Taranto con due turni di anticipo.

Lo abbiamo visto molto triste per i play-off persi per un nonnulla.

Insomma, abbiamo ammirato un Capuano tutto cuore. Nell’ultimo periodo, per i più attenti, è stato meno presente al suo fianco, il direttore sportivo Evangelisti. Ovviamente intendiamo in pubblico perché in privato, viaggiavano in auto sempre.