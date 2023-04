Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione, giallo nella Bat Il cadavere di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di domenica 23 aprile in zona porto canale, area finale del porto di Margherita di Savoia (Bat)

Qui sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Foggia insieme anche ad una squadra dei Vigili del Fuoco coordinati dalla Procura di Foggia. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato riverso in un fossato da un gruppo di ragazzi che stava passeggiando in zona porto. Al momento la salma non è ancora stata identificata. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri del Nucleo investigativo che hanno effettuato tutti i rilievi.

Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione, giallo nella Bat

Presente anche il comandante della Compagnia carabinieri di Foggia. Al momento non è ancora possibile stabilire la causa della morte, né con precisione da quanto tempo la salma si trovasse in quel punto. Per rispondere a queste domande saranno necessari un esame medico legale e un’autopsia che saranno disposte nelle prossime ore. Da una prima ispezione cadaverica, sarebbe emersa la presenza di un foro sul cranio sulla cui natura sono in corso accertamenti. Intanto i carabinieri stanno lavorando per riuscire a identificarlo.