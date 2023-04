Natalità – Bisogna riflettere davvero tanto prima di dar la vita ad una creatura. Il tasso di natalità in Puglia è di 6,7 nuovi nati ogni 1.000 abitanti. Un tasso sempre più basso, a dimostrazioni che siamo un popolo di vecchi:

Tasso di Natalità: 6,7‰ (ovvero 8° posto su 20 regioni)

Tasso di Mortalità: 11,8‰ (ovvero 14° posto su20 regioni)

Dati dello studio Urbistat

Se a livello nazionale il numero di figli per donna è dell’1,24, nella nostra regione la media si attesta all’1,22.

Quanto alle ragioni del calo di nascita, sono da attribuire solo in parte alla rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. Molto spesso le condizioni economiche e le prospettive per il futuro si rendono di fatto fonte di stress per la scelta di voler mettere al mondo la prole.

Infatti la media al parto è di 32,3 anni, la quinta più bassa in Italia dietro a Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Campania e Calabria.

