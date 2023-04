Ecco i verdetti della serie C girone C

E’ promossa in serie B il Catanzaro

Vanno ai Play off:

al secondo turno della Fase Nazionale: Crotone



Al primo turno della Fase Nazionale: Pescara



Al secondo turno della Fase Girone: Foggia



Al primo turno della Fase Girone: Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza, Monopoli-Latina



Ai play-out

Gelbison-ACR Messina



Retrocesse

Viterbese*

Fidelis Andria

*in attesa dell’esito del ricorso al Coni per la penalizzazione di due punti avuta in campionato.