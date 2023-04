Altamura, tutto pronto per Legend, il format del passato che si proietta verso il futuro L’innovazione è una chiave di lettura fondamentale per poter parlare di Pubblica Amministrazione, ed è la voglia di fare innovazione che contraddistingue l’agire politico dell’Amministrazione altamurana. Il PNRR e l’iniziativa di giovani professionisti, ha fornito un’occasione ghiotta per attuare una chiara strategia per il digitale.

Tutto pronto ad Altamura per la prima edizione di Legend, il nuovo progetto dell’Anonima Group che si svolgerà il prossimo 25 aprile ad Altamura presso l’ex Monastero del Soccorso/G.A.L un tempo convento, oggi palazzo simbolo della ruralità gestito brillantemente dal G.A.L. Terre di Murgia.

Un luogo ricco di storia e cultura che diventerà palcoscenico di un grande party itinerante per raccontare il passato che si proietta verso il futuro. Un progetto innovativo, unico nel suo genere.

Legend parte dalla musica e da una città e il Monastero sarà un teatro a cielo aperto che vivrà attraverso mostre, convegni e rappresentazioni capace di mettere in relazione attraverso un filo conduttore, la cultura e le bellezze storico artistiche del borgo cittadino.

Musica, mostre fotografiche, installazioni artistiche, giocolieri, stand di degustazione e di intrattenimento si svilupperanno durante la giornata del 25 Aprile da mattina fino a notte fonda.

“Ogni nostro lavoro – spiegano i professionisti dell’anonima group, società giovane ma con un bagaglio di esperienze nel settore ben collaudato – nasce da testimonianze artistiche di tempi e luoghi differenti rispetto allo scenario consueto dell’industria dell’entertainment”.

Da qui, la scommessa di Legend.

“Vogliamo portare il party, il club, il festival della musica elettronica nei centri storici – proseguono dall’Anonima Group – partendo da un tema, quello della leggenda: una grande storia appassionante e viva perché si nutre della sua stessa evoluzione. Come un centro storico”.



L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 10:00. A partire dalle ore 11:30 sarà possibile usufruire degli stand gastronomici, rigorosamente di prodotti tipici, i quali resteranno aperti per tutto il resto dell’evento e che promuoveranno la cultura green e del riciclo.

Alle ore 12:00 vi sarà l’esibizione musicale di artisti del luogo sino alle ore 15:00.

Dopo un breve break, alle ore 16:00 avrà inizio la seconda fase dell’evento che vedrà l’esibizione dei maggiori headliner di musica elettronica del territorio i quali, attraverso la contrapposizione tra moderno, musica elettronica e antico, luogo di esibizione, cercheranno di far percepire al pubblico di ogni fascia di età e cultura la bellezza e la ricchezza di talenti della nostra terra.

Tra gli headliner, gli Agents of Time, duo composto da Andrea Di Ceglie e Luigi Tutolo. Il loro lavoro, in studio e sui palchi di tutto il mondo è un rituale a flusso libero. E ancora tra gli ospiti Dyzen, Moderate Kingdom, Slevin, Dave e Dodo.

La musica si fonderà con effetti di luci e colori che valorizzeranno e amplificheranno le bellezze architettoniche della corte cinquecentesca.

Per l’accesso alla seconda fase dell’evento è necessario munirsi di prenotazione. L’evento si concluderà alle ore 00:00.

Il resto, non ve lo raccontiamo ma ci auguriamo che possiate viverlo di persona. Perché tutte le grandi storie hanno un inizio. Se diventano leggende, non vedranno mai la fine. Parola di Anonima Group