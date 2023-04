NewGen Basket Martina – Buona la Prima. Dimmi che non c’eri in quel palazzetto, dimmi che non si sentivano i cori. Una bolgia, non è solo un Mach Finale Playoff gara 1. È molto di più. È quella voce di chi vuole lo sport, vuole i grandi eventi. È la voce di chi vuole festeggiare ma anche a volte piangere… si piangere ma anche questa volta di gioia. La NewGen Basket Vince, vince la prima gara, di un campionato che ha riportato il pubblico dei grandi eventi e non fa nulla se era ad ingresso libero, avrebbero pagato per vederli giocare. Di fronte la New Basket Carmiano, una squadra sempre determinata, audace, caparbia e mai doma. Una partita difficile, molto corretta, ma tosta.

Match gara 1 Finale Playoff del Giornata del Campionato di Promozione – Girone C

23 Aprile Marzo 2023

Pala Wojtyla di Martina Franca

Playoff Finale gara 1

Fine 1° quarto

NewGen Basket Martina Vs New Basket Carmiano 15-12

Fine 2°quarto

NewGen Basket Martina Vs New Basket Carmiano 39-27

Fine 3°quarto

NewGen Basket Martina Vs New Basket Carmiano 57-32

Risultato Finale

NewGen Basket Martina Vs New Basket Carmiano 70-40

FINALE Playoff primo atto, che decreterà la squadra promossa in serie D, NewGen Basket Martina buona la prima. Testa alla gara 2 sabato 29 aprile al Palazzetto dello Sport di Carmiano “Giovanni Paolo II” in provincia di Lecce.